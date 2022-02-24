《談國論企－黎偉成》有強檢無港康碼抗疫徒勞

《談國論企》中華人民共和國香港特別行政區政府終於在２０２２年２月２２日宣布，會在

３月份實行全民強制檢測，總算是對社會廣為督促作出頗為積極的回應，即使走對了一步，惟檢

測、跟進等多方面的初步安排，有相當不少地方值得商榷甚至有需要改正，而更重要的是未有乘

勢推出實名和有追蹤功能的「港康碼」，會使抗疫控疫徒勞無功。強檢只是抽出即時的確診者，

並不表示已檢者今日無問題不等於不染疫，漏洞和缺失甚大。



＊惡疫會侵襲打針者甚至確診康服者＊



特區政府是次推進的多項抗疫行動，要以「早發現」、「早隔離」的做法，達致「切斷病毒

傳播鏈」要求，基本是良性的願望，總比一直堅持的在出現確診者始對其所居所行的處所作出小

區圍封的所謂「動態清零」做法，相對積極一點，但新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９病毒特別是最新

變種Ｏｍｉｃｒｏｎ，是毫不留情持續不斷和狂妄的四周擴散的，故港府的強檢只是抗疫控疫的

一個起點，建議要強化多個方面的政策和工作：

尤其是（一）全民強檢，只是一次性的政策性工作，並不等於檢了之後便可以安然無事，理

由為惡疫橫行，連接種了三針的人都有可能中招，而經治療的「康服者」，仍然可以一染再染，

便可見疫之惡之狠。

由是港府應認真、嚴肅的研究和推出實名和具追蹤功能的「港康碼」，使作出的一次性的強

檢，能夠有具高度效力的持續防疫控疫力量。因新冠肺疫的變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ已狠狠衝擊

全球各地，再有更新和據說更猛烈的變種病毒Ｄｅｌｔａｃｒｏｎ在英國開始流行，惡疫肆虐暫

似無期，如香港不緊隨國家作「健康碼」善法，便可以確切地做到「早發現」、「早隔離」。因

疫情隨時有可能一波又一波再來，香港一旦再失守，又要再作全民強檢，又要中央支援，使本期

的強檢徒勞無功。

此使長期的抗疫控疫工作，在不同階段有更佳的效益，更可與內地的「健康碼」、澳門的「

澳康碼」緊緊地扣接，否則便不現通關安排。

至於（二）港府此番推出的強檢的初步做法，未見嚴謹，甚至有頗不少漏洞，特別是（Ｉ）

要市民按出生年份分批即以身份證號碼預約檢測，會設關愛安排讓市民攜同兩位長者或小童一起

檢測，以行將運作的氣膜實驗室等支持預計使採樣及檢測量日達１００萬次，予人以感是在一日

之趕１００萬市民上街，加上不用檢測的港人，市面會有更多人流，與限聚令大有相矛盾之處。

和（ＩＩ）網上登記檢測，也許會使網絡「大塞車」，長者更未必能夠做到；而數百個檢測

中心的分布，未有預約的即場登記，都是不易的安排。按港府及醫管局的過去極端官僚主義制度

及作風，未必可以有重大的改正。



＊硬規有港康碼始獲消費券否則法治＊



更重要的是（ＩＩＩ）市民在首次檢測時會收到所派發的檢測包及高級別口罩，在３次強檢

之間，會被要求用快速檢測包自檢測，即使未必有太多人違規，但有人中招，港府和醫管局會有

什麼樣的「即時緊急安排」？其過去的各自為政、見步行步、散漫無章的劣積，予人難有信心。

希望有改正，有進步，為香港，為國家。

我要嚴厲建議：港府既然會派發１萬元消費券，減低疫情對經濟的衝擊，不如索性三結合的

派發，三個指標為（１）要有疫苗接種，起碼兩針，甚至三針，否則延遲發放，（２）強檢，

（３）領取「港康碼」。否則，有關人士不僅不能取得消費券，更要法治受罰！

惡疫肆虐環球當下，所謂「私隱」，只是小眾的問題，不能？過大眾的利益，為甚麼林鄭還

是要「私隱」？

香港一眾庸官、劣人為國家帶來許許多多政治上重大問題和威脅。既然中央可以制定《港區

國安法》，而香港的疫情處理為另一個威脅國家的大漏洞，當須嚴肅處理，甚至把嚴重失職者撤

走，讓能者當之。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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