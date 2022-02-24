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即市新聞

24/02/2022 09:30

《異動股》商湯（２０）低開近一成半，於科指權重被調整

　　《經濟通通訊社２４日專訊》商湯（０００２０）現價跌１４﹒９１％，報６﹒２８元，該
股成交約７０１萬股，涉資４４０４萬元。
　　恒生指數公司表示，經進一步分析後，下月被納入恒生科技指數的商湯集團，指數流通系數
應為２％，公司於指數內模擬比重會被調整成０﹒２４％，是各成份股當中最低。恒指公司上周
五（１８日）公布，商湯下月７日起獲納入恒生科技指數，當時公布商湯在科技指數的權重
３﹒９４％。
　　現時，恒生指數報２３２６８，跌３９２點或跌１﹒６６％，主板成交２１﹒４２億元。國
企指數報８１６６，跌１５０點或跌１﹒８１％。恒生科技指數報５１６３，跌１３５點或跌
２﹒５６％。
　　即月期指新報２３３０３，跌３６８點，高水３５點。即月國指期貨報８１８７，跌１３１
點，高水２０點。即月科指期貨新報５１６９，跌１３１點，高水８點。
　　上證綜合指數報３４７４，跌１４點或跌０﹒４２％，成交４０﹒３５億元人民幣。
　　深證成份指數報１３４５９，跌９０點或跌０﹒６７％，成交５８﹒０７億元人民幣。

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商湯（０００２０）　　　　　６﹒２８元　跌１４﹒９１％
　　藥明生物（０２２６９）　　６１﹒００元　　跌１﹒７７％
　　阿里（０９９８８）　　　１０７﹒５０元　　跌４﹒３６％
　　騰訊（００７００）　　　４３６﹒２０元　　跌１﹒９８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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