《異動股》商湯（２０）低開近一成半，於科指權重被調整

《經濟通通訊社２４日專訊》商湯（０００２０）現價跌１４﹒９１％，報６﹒２８元，該

股成交約７０１萬股，涉資４４０４萬元。

恒生指數公司表示，經進一步分析後，下月被納入恒生科技指數的商湯集團，指數流通系數

應為２％，公司於指數內模擬比重會被調整成０﹒２４％，是各成份股當中最低。恒指公司上周

五（１８日）公布，商湯下月７日起獲納入恒生科技指數，當時公布商湯在科技指數的權重

３﹒９４％。

現時，恒生指數報２３２６８，跌３９２點或跌１﹒６６％，主板成交２１﹒４２億元。國

企指數報８１６６，跌１５０點或跌１﹒８１％。恒生科技指數報５１６３，跌１３５點或跌

２﹒５６％。

即月期指新報２３３０３，跌３６８點，高水３５點。即月國指期貨報８１８７，跌１３１

點，高水２０點。即月科指期貨新報５１６９，跌１３１點，高水８點。

上證綜合指數報３４７４，跌１４點或跌０﹒４２％，成交４０﹒３５億元人民幣。

深證成份指數報１３４５９，跌９０點或跌０﹒６７％，成交５８﹒０７億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

商湯（０００２０） ６﹒２８元 跌１４﹒９１％

藥明生物（０２２６９） ６１﹒００元 跌１﹒７７％

阿里（０９９８８） １０７﹒５０元 跌４﹒３６％

騰訊（００７００） ４３６﹒２０元 跌１﹒９８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

