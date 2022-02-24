【俄烏開戰】油價急升突破１００美元，中石油中海油逆市造好



《經濟通通訊社２４日專訊》俄烏局勢近日不斷升級，戰爭一觸即發，俄羅斯終在今日對烏

克蘭採取軍事行動，並警告美歐不要介入，美國總統拜登發聲明譴責並指將作出回應，國際油價

受消息刺激大漲逾半成，布蘭特原油期貨價格自２０１４年來首度突破１００美元。港股方面，

恒指雖大跌逾７００點，惟三桶油卻成逆市奇葩，抗跌力特強，中石油（００８５７）及中海油

（００８８３）均造好，其中中石油更升逾３％，中石化（００３８６）則跌約１％。



＊俄警告美歐不要介入，拜登發聲明譴責稱將作回應＊



俄羅斯總統普京今日較早時間發表電視演說，稱決定在烏東頓巴斯地區進行特別軍事行動，

但強調不是入侵烏克蘭，而是逼使烏克蘭放下武器，並為其血腥罪行承擔責任，普京同時警告美

歐不要介入俄軍行動。外媒報道，普京講話後，烏克蘭首都基輔附近傳出爆炸聲，烏克蘭外長庫

列巴在Ｔｗｉｔｔｅｒ發文證實俄羅斯入侵，烏克蘭總統澤連斯基宣布全國戒嚴，全境將進入戰

爭狀態。烏克蘭指控俄軍開始炮轟平民城市，俄國防部否認有對烏克蘭城市發射導彈或火炮，但

承認正使用精確制導武器摧？烏克蘭的軍事設施和航空部隊。據報俄羅斯軍隊已經登陸敖德薩，

並有士兵越境進入烏克蘭城市哈爾科夫。國際油價受消息刺激大幅上漲，布蘭特原油期貨價格突

破１００美元，升６﹒３６％，每桶報１００﹒０３美元，紐約期油升６﹒５３％，每桶報

９８﹒１１美元。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報道，拜登發表聲明譴責俄羅斯的行動，表示當烏克蘭人民

遭受俄羅斯軍隊無緣無故的攻擊時，全世界的人都在為他們祈禱，美國及其盟友和夥伴將以團結

和決定性的方式作出回應，世界將追究俄羅斯的責任。拜登又指將於當地時間周四宣布對俄羅斯

採取進一步措施。



＊油價升至７年高位，拜登宣布制裁俄「北溪２號」＊



事實上，隨著近日局勢不斷升級，烏克蘭宣布國家緊急狀態令，俄羅斯則表示烏東兩實體的

領袖已請求俄方協助擊退烏克蘭軍隊，發生戰事的風險愈來愈高，油價已多度挑戰１００美元，

周二（２２日）再度飆升至７年高位。布蘭特期油上漲０﹒１１美元或０﹒０１％，至每桶

９６﹒９５美元，曾逼近１００美元。紐約期油漲０﹒０６美元或０﹒０７％，至每桶

９１﹒９７美元，曾觸及９６美元。

另一方面，拜登宣布制裁俄羅斯的天然氣管道項目「北溪２號」，令全球天然氣供應變得更

為緊絀。此工程之前已被德國方面擱置，而歐盟則表示，若俄軍若進入烏克蘭地區，歐盟將對俄

羅斯實施第二階段制裁，包括禁止部分商品入口。另伊朗突然召回核談判首席代表，敦促西方重

新執行２０１５年簽訂的核協議，亦加劇市場恐慌。再者，石油輸出國組織及其盟友（ＯＰＥＣ

＋）維持每月增產４０萬桶╱天的計劃，但部分國家的產能瓶頸導致持續的增產不及預期，市場

對於其能否足額增產的擔憂日益增加。



＊美銀：危機惡化布油可再升２０美元，中信證券：中石油受惠中高油價＊



《路透》引述美銀環球研究報告指，若烏克蘭危機惡化，布蘭特期油價格可再升每桶５至

２０美元，但若危機降溫則可降每桶２至４美元。報告預期布蘭特期油年中可見每桶１２０美元

，因基本因素支持油價短期上升，並料今年全球石油需求將按年升每日３６０萬桶至每日

１﹒０１億桶。美元疲弱及利好增長的巨集觀環境，將支持油價在下半年升至三位數。但伊朗核

協議重啟及制裁解除將快速地令油價下跌。另石油經紀商ＰＶＭ的分析指出，倘衝突升級，油價

有很大潛力升穿每桶１００美元。瑞士寶盛私人銀行（Ｊｕｌｉｕｓ Ｂａｅｒ）亦預期，受地

緣政治形勢帶來的憂慮情緒影響，油價很可能在短期內攀升至三位數。

中高位置，公司油氣產量、儲量有望保持穩定，煉化及銷售業務結構料將持續優化，天然氣業務

也將不斷發展，未來３至５年盈利能力有望維持高位。

隨著國際油價持續攀升，國家發改委上周四（１７日）也調高成品油價，當中國內汽油和柴

油價格每噸分別提高２１０元和２００元（人民幣．下同）。全國平均而言，９２號汽油、９５

號汽油和０號柴油每升分別上漲０﹒１６元、０﹒１７元和０﹒１７元。按一般家用汽車油箱

５０Ｌ容量估測，加滿一箱９２號汽油將多花８元。

俄羅斯是全球第三大產油國、最大的單一天然氣出口國，以及鋁、鎳等金屬的主要生產國。

在決定向俄羅斯施加哪些制裁，西方面臨兩難。若打擊對俄羅斯經濟造成最大損害的油氣行業，

勢必進一步推高歐美通脹，但現時已正式開戰，歐美的制裁升級至何種程度難料，油價易升難跌

，石油股自然受惠，中石油今日收市升３﹒４％報４﹒２６元，中海油升１％報１０﹒１２元，

惟中石化跌０﹒９９％報４﹒０１元。



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

