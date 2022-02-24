【大國博弈】歐盟將中國專利訴訟案做法訴世貿，商務部表示遺憾

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》就歐盟將中國專利訴訟案件有關做法訴至
世貿組織（ＷＴＯ）爭端解決機制，商務部新聞發言人高峰表示，在這個方面，中歐雙方一直保
持著溝通與合作，中方對歐方訴諸世貿組織爭端解決機制表示遺憾。
他表示，中方將繼續按照世貿組織有關規定，與歐方保持溝通，切實維護自身合法權益。同
時，中方將一如既往地強化知識產權保護力度，為各類市場主體的創新發展提供有力保障。
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