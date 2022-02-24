【新冠肺炎】蘇州工業園區爆疫，商務部：絕大多數企業未受影響

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》近日蘇州工業園區爆發疫情，導致部分企

業停工，引發外界對供應短缺的擔心，商務部新聞發言人高峰表示，本輪疫情對蘇州工業園區的

影響總體可控，絕大多數企業生產經營未受到影響。將密切關注蘇州疫情發展情況，積極幫助企

業協調解決物流、消殺、檢測等實際困難，推動地方在確保疫情可控的前提下，統籌安排受疫情

影響的企業盡快復工復產。

