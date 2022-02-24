【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒７億人幣，買騰訊沽建行

《經濟通通訊社２４日專訊》今日恒指低開３９２點，報２３２６８點。最高跌２８３點報
２３３７６點，最低跌８７３點報２２７８６點。恒指收報２２９０１點，跌７５８點或
３﹒２１％。
按額度計算，北水全日淨買入２３﹒７億元人民幣，減少５﹒７％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、小鵬汽車（０９８６８）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出
最多的依次是建設銀行（００９３９）、長城汽車（０２３３３）、工商銀行（０１３９８）。
主板成交１７６９﹒５７億元增加５３﹒９％。其中港股通成交３６９﹒４億元，佔總成交
２０﹒９％。
＊俄烏緊張局勢再升級壓港股＊
俄羅斯入侵烏克蘭，緊張局勢再升級，令到本已受加息預期影響的全球股市再添沽壓，港股
全日跌７５８點，重磅股自然成為拋售目標。騰訊控股跌３﹒８７％報４２７﹒８元，北水淨買
入１１﹒９億元；小鵬汽車跌７﹒１５％報１２９﹒８元，北水淨買入１﹒４億元；藥明生物跌
０﹒５６％報６１﹒７５元，北水淨買入１﹒１億元。
建設銀行跌１﹒６８％報５﹒８４元，北水淨賣出３﹒８億元；長城汽車跌５﹒４６％報
１７﹒３２元，北水淨賣出２﹒４億元；工商銀行跌１﹒９％報４﹒６５元，北水淨賣出２﹒１
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） １１﹒８９
小鵬汽車 （０９８６８） １﹒３５
藥明生物 （０２２６９） １﹒１４
美團 （０３６９０） ０﹒９０
中國海洋石油 （００８８３） ０﹒８４
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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建設銀行 （００９３９） －３﹒７７
長城汽車 （０２３３３） －２﹒４２
工商銀行 （０１３９８） －２﹒１２
快手 （０１０２４） －２﹒０９
小米集團 （０１８１０） －１﹒７８
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