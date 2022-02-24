《美元走勢－羅明立》歐元或要下試１﹒１１，不建議入市

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１４﹒４５ １１５﹒１２ １１４﹒４１

歐元╱美元 １﹒１２４５ １﹒１３０６ １﹒１２０８

英鎊╱美元 １﹒３５００ １﹒３５４７ １﹒３４８６

美元╱瑞郎 ０﹒９１８１ ０﹒９１９２ ０﹒９１７２

美元╱港元 ７﹒８０８５ ７﹒８０９９ ７﹒８０３５

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《美元走勢》雖然美國為首的西方國家大力聲討俄羅斯入侵烏克蘭的行動，亦採取制裁行動

。但強人總統普京似乎摸清歐美不願派兵的底牌，突然表示跟烏克蘭開戰已無可避免，宣布正式

展開軍事行動，攻擊烏克蘭多個軍事指揮中心及首都基輔。消息刺激油金急升，股市下挫。匯市

方面，歐元跌至１﹒１２，避險的日圓回升至１１４﹒４０兌１美元。

最新消息指烏克蘭軍隊節節敗退，西方國家的制裁行動完全無作用，缺乏實際軍事援助的烏

克蘭似乎無力反抗，按此發展，估計俄將很大機會在當地扶植親俄政府。現時甚麼基本分析或技

術分析都不管用，市況將隨局勢發展而變化，短期好轉的機會不大，歐元或要下試１﹒１１。不

建議投資者入市，因市況會相當反覆。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３５０ １﹒１２５０ １﹒１４００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 買入紐元 ０﹒６７２０ ０﹒６８５０ ０﹒６６７０

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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