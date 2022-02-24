港交所（３８８）去年賺１２５億升９％，第二次中期息４﹒１８元

《經濟通通訊社２４日專訊》港交所（００３８８）公布，截至２０２１年１２月３１日止

年度純利１２５﹒３５億元，按年升８﹒９５％；每股基本盈利９﹒９１元，較去年同期增加

８﹒７８％；派第二次中期息４﹒１８元，較去年同期減少６﹒２８％。

期內收入２０９﹒５億元，升９﹒１７％。（ｈｌ）



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