東亞銀行（００２３）去年盈利升４６％至５３億元，息增至３５仙

《經濟通通訊社２４日專訊》東亞（０００２３）公布，截至去年１２月３１日止年度純利

５２﹒７億元，按年升４５﹒８２％；每股基本及攤薄盈利１﹒５３元，較２０２０年同期增加

５７﹒７３％；派第二次中期息３５仙，較２０２０年同期增加４５﹒８３％。

期內經營收入１６２﹒８３億元，跌５﹒９３％。未扣除減值損失之經營溢利為６９﹒６２

億元，跌１６﹒５９％。（ｈｌ）



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