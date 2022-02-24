東亞銀行（００２３）去年盈利升４６％至５３億元，息增至３５仙

《經濟通通訊社２４日專訊》東亞（０００２３）公布，截至去年１２月３１日止年度純利
５２﹒７億元，按年升４５﹒８２％；每股基本及攤薄盈利１﹒５３元，較２０２０年同期增加
５７﹒７３％；派第二次中期息３５仙，較２０２０年同期增加４５﹒８３％。
期內經營收入１６２﹒８３億元，跌５﹒９３％。未扣除減值損失之經營溢利為６９﹒６２
億元，跌１６﹒５９％。（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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