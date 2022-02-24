【企業盈喜】３６１度料全年多賺超過３５％，因收益增加

《經濟通通訊社２４日專訊》３６１度（０１３６１）發盈喜，預期截至２０２１年１２月

３１日止全年多賺超過３５％，集團表示，業績改善主要由於（ｉ）收益增加；（ｉｉ）經營利

潤率持續改善；（ｉｉｉ）本公司最終贖回其發行於二零二一年到期之７﹒２５厘優先票據因而

節省的利息；（ｉｖ）本公司精細化經營管理效率進一步提高；及（ｖ）本公司獲得政府補助金

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