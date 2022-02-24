【新冠肺炎】匯豐：１８家分行即日起暫停服務

《經濟通通訊社２４日專訊》匯豐銀行宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，１８家分行由

即日起暫停服務，直至另行通知。

該行指，有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求

該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。（ｂｉ）

