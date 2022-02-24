【內房困局】正榮地產：預售資金受限比例達９５％，料政策將放鬆

《經濟通通訊社２４日專訊》據外電報道，正榮地產（０６１５８）舉行投資人電話會議，

據參會投資者引述公司管理層表示，預售資金監管賬戶的資金受限比例達到９５％。

知情人士表示，正榮地產管理層預計相關政策約在３－６個月內放鬆。

知情人士又指，正榮地產計劃出售部分資產，緩解流動性壓力。公司希望能在公平的原則下

平等對待境內外的債權人；但由於ＡＢＳ的結構不同，可能需要採取差異化應對。（ｂｉ）





