【預算迴響】信保局全力支持財政預算案，助中小企渡過逆境

《經濟通通訊社２４日專訊》香港信保局主席吳宏斌表示，歡迎財政司司長陳茂波提出的

２０２２至２３財政年度政府財政預算案，信保局會全力支持，以協香港出口商特別是中小企渡

過逆境。

該局指，預算案中提出採取一切必要措施，在這抗疫關鍵時期，紓解民困，支援企業，維護

經濟元氣，特別是中小企的生存機會。當中包括香港信保局將於今年三月試行推出「出口信用擔

保計劃」，為保戶的出口融資作最高七成的信貸擔保，擔保額以５０００萬元為上限。另外，為

鼓勵出口商承接海外買家的更大訂單，信保局將於今年下半年起推出「彈性賠償率」安排，提升

他們的保險保障，預計惠及約２４００個保戶。

此外，信保局已於去年１２月增設網上「小營業額保單」及「自訂保額保單」。該局會為提

交１００萬元或以下的信用限額申請的保戶，提供快速批核程序，並於一日內完成具備足夠買家

資料的批核申請。「自訂保額保單」的保戶更可以在符合條件下，自訂高達８０萬元的信用限額

，無須另行審批。

他希望，預算案及信保局適時的措施及保障，能夠進一步支持出口商特別是中小企應對危機

，渡過疫境，爭取出口商機，推動香港經濟發展。該局已增加信用限額彈性、提高風險保障、加

快批額速度，以及即將推出的「出口信用擔保計劃」，全力讓中小企保戶在爭取更大的訂單及市

場份額上更具顯優勢，並更易獲取出口融資。 （ｃｗ）

