【企業盈警】同方友友（０１８６８）料去年虧損顯著擴大

《經濟通通訊社２４日專訊》同方友友（０１８６８）發盈警，預期截至去年１２月３１日

止年度的虧損將增至上一個財政年度所錄得的虧損之９００％以上。

集團指，預期虧損增加主要由於根據最新的估值報告初稿，於截至去年底止商譽確認的減值

虧損金額約為１﹒０３億元（人民幣．下同）；就其他應收款項作出減值虧損約４８００萬元；

應收貸款作出減值虧損約３１００萬元。（ａｃ）

