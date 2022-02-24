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24/02/2022 17:52

【企業盈警】同方友友（０１８６８）料去年虧損顯著擴大

　　《經濟通通訊社２４日專訊》同方友友（０１８６８）發盈警，預期截至去年１２月３１日
止年度的虧損將增至上一個財政年度所錄得的虧損之９００％以上。
　　集團指，預期虧損增加主要由於根據最新的估值報告初稿，於截至去年底止商譽確認的減值
虧損金額約為１﹒０３億元（人民幣．下同）；就其他應收款項作出減值虧損約４８００萬元；
應收貸款作出減值虧損約３１００萬元。（ａｃ）

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