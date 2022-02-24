【新冠肺炎】富途捐贈１千萬元及１００萬支快速測試劑助港抗疫

《經濟通通訊社２４日專訊》第五波疫情嚴峻，富途宣布捐贈１０００萬元支持香港抗疫工

作，為各界緊守崗位支持抗疫的英雄送暖打氣；另外富途加快採購１００萬支快速測試劑免費送

贈給有需要的香港市民。

富途證券創辦人李華表示，富途於香港邁進１０周年，由零開始到現在擁有２００多萬香港

用戶數。公司希望透過是次捐贈可以幫助舒緩醫療壓力，與有需要的市民共度難關。（ａｃ）



