【企業盈警】原生態牧業（１４３１）：料去年純利減少最多７６％

《經濟通通訊社２４日專訊》原生態牧業（０１４３１）發預警，預期２０２１年度將錄得

純利介乎約１﹒４億至１﹒６億元（人民幣．下同），較２０２０年的５﹒７８億元減少約

７２﹒３％－７５﹒８％。

集團認為，純利預期減少主要是由於相應年度撥回與搬遷拜泉瑞信誠牧業有限公司有關的減

值虧損及應計費用約４﹒１３億元，於相應年度貢獻部分純利，而該金額將不會計入２０２１年

度的純利。（ａｃ）

