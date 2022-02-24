【新冠肺炎】匯豐１８家分行即日起暫停服務

《經濟通通訊社２４日專訊》匯豐銀行宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，旗下１８家分

行由即日（２月２４日）起暫停服務，直至另行通知。

關閉的分行包括香港仔中心、太古城中心、合和中心、紅磡、德福花園及愉景灣分行等，

有關分行已安排深層清潔及消毒。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切

的協助。（ｃｌ）

