【夜期時段】即月期指最新報２２９１５點，升２５點，高水１３點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２８９０點，無升跌，低水１２

點，最新報２２９１５點，升２５點，高水１３點，合約成交５４３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８０２５點，升６點，低水６點，最新報８０３０點，升

１１點，低水１點，合約成交６９８張。

