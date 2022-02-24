【夜期時段】即月期指最新報２２９１５點，升２５點，高水１３點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２８９０點，無升跌，低水１２
點，最新報２２９１５點，升２５點，高水１３點，合約成交５４３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８０２５點，升６點，低水６點，最新報８０３０點，升
１１點，低水１點，合約成交６９８張。
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