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24/02/2022 17:48

【賣地計劃】黃偉綸：下年度推１３幅地涉８２５０伙，下季推兩幅

　　《經濟通通訊社２４日專訊》發展局公布新一輪賣地計劃。發展局局長黃偉綸表示，
２０２２╱２３年度第一季將推出兩幅住宅地皮招標出售，包括灣仔皇后大道東第２６９號及醫
院道用地，涉及２７０伙，若連同港鐵項目、市區重建局及私人發展和重建，下一季預料合共提
供２０７０個單位。
　　他表示，２０２２－２３年度將推出１３幅住宅用地，涉及８２５０個單位；另推出４個商
業用地，涉及最大總樓面面積２９﹒６８萬平方米。
　　住宅用地方面，港島區涉４幅地皮，包括赤柱環角道、堅尼地城西寧街及域多利道、醫院道
、灣仔皇后大道東第２６９號用地；九龍區方面，兩幅地皮分別為啟德地盤２Ａ２，２Ａ３、啟
德地盤２Ａ４，２Ａ５（Ｂ），２Ａ１０；新界則涉及最多地皮，佔逾一半，分別為大嶼山長沙
東涌道、大嶼山長沙海沙徑、屯門第４８區青山公路掃管笏段、沙田顯和里、荃灣油柑頭、荃灣
寶豐路、葵涌荔崗街地皮。
　　黃偉綸預期，第一季度私人房屋土地供應共可提供約２０７０個單位，全年供應１﹒２９萬
伙。另外，２０２２－２４至２０３１－３２年度的十年間，料房屋供應達４３萬伙，公私營房
屋比例維持「七三比」，當中私人房屋土地供應目標為１﹒２９萬伙。（ｓｌ）

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