《再戰明天》拉加德舉行記者會，美國公布耐用品訂單等多項數據

《經濟通通訊社２４日專訊》拉加德舉行記者會，及美國公布耐用品訂單等多項數據，料為

周五（２５日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐元區經濟與財政部長非正式會議舉行，歐洲央行總裁拉加德、副

總裁德金多斯、銀行監管委員會主席恩瑞亞將出席。周五９：００ａｍ，美聯儲理事沃勒在加州

大學聖塔芭芭拉分校就經濟展望發表演說。４：００ｐｍ，歐元區財長開會討論通脹、銀行業聯

盟和宏觀經濟失衡。晚上７：１５ｐｍ，拉加德在歐元集團會議後舉行記者會。



＊德國公布第四季ＧＤＰ，新世界公布業績＊



數據方面，周五本港時間１：００ｐｍ，日本公布１２月同時指標；１２月領先指標。本港

時間３：００ｐｍ，德國公布第四季國內生產總值，季率料由１﹒７％逆轉至下滑０﹒７％，年

率升幅料由２﹒５％收窄至１﹒４％；１月進口物價月率升幅料由０﹒１％擴大至１﹒６％，年

率升幅料由２４％收窄至２３﹒７％。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布１月貨幣供應Ｍ３，

年率升幅料由６﹒９％收窄至６﹒７％。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布２月消費者信心指

數。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１月耐用品訂單，料由下滑０﹒７％改善至升１％；１月

核心個人消費支出平減指數月率升幅料維持於０﹒５％，年率升幅料由４﹒９％擴大至５﹒２％

；１月個人消費料由下滑０﹒６％改善至升１﹒６％；１月個人所得料由０﹒３％逆轉至下滑

０﹒３％。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１月成屋待完成銷售，月率跌幅料由３﹒８％收

窄至０﹒５％；２月密歇根大學消費者信心指數料由６７﹒２降至６１﹒７。

在本港，明日公布業績的公司有：新世界（０００１７）等。（ｗａ）

