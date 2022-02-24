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24/02/2022 19:20

《再戰明天》拉加德舉行記者會，美國公布耐用品訂單等多項數據

　　《經濟通通訊社２４日專訊》拉加德舉行記者會，及美國公布耐用品訂單等多項數據，料為
周五（２５日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，歐元區經濟與財政部長非正式會議舉行，歐洲央行總裁拉加德、副
總裁德金多斯、銀行監管委員會主席恩瑞亞將出席。周五９：００ａｍ，美聯儲理事沃勒在加州
大學聖塔芭芭拉分校就經濟展望發表演說。４：００ｐｍ，歐元區財長開會討論通脹、銀行業聯
盟和宏觀經濟失衡。晚上７：１５ｐｍ，拉加德在歐元集團會議後舉行記者會。

＊德國公布第四季ＧＤＰ，新世界公布業績＊

　　數據方面，周五本港時間１：００ｐｍ，日本公布１２月同時指標；１２月領先指標。本港
時間３：００ｐｍ，德國公布第四季國內生產總值，季率料由１﹒７％逆轉至下滑０﹒７％，年
率升幅料由２﹒５％收窄至１﹒４％；１月進口物價月率升幅料由０﹒１％擴大至１﹒６％，年
率升幅料由２４％收窄至２３﹒７％。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布１月貨幣供應Ｍ３，
年率升幅料由６﹒９％收窄至６﹒７％。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布２月消費者信心指
數。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１月耐用品訂單，料由下滑０﹒７％改善至升１％；１月
核心個人消費支出平減指數月率升幅料維持於０﹒５％，年率升幅料由４﹒９％擴大至５﹒２％
；１月個人消費料由下滑０﹒６％改善至升１﹒６％；１月個人所得料由０﹒３％逆轉至下滑
０﹒３％。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１月成屋待完成銷售，月率跌幅料由３﹒８％收
窄至０﹒５％；２月密歇根大學消費者信心指數料由６７﹒２降至６１﹒７。
　　在本港，明日公布業績的公司有：新世界（０００１７）等。（ｗａ）

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