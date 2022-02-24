【預算案】陳茂波：暫緩追租屬迫不得已，範圍以第五波疫情劃線

《經濟通通訊社２４日專訊》昨日公布的《財政預算案》提出，立法禁止業主對指定行業的

欠租商戶採取法律行動，為期３個月。財政司司長陳茂波表示，是非常時期的非常舉措，屬於迫

不得已。初步構思，這項措施會在今年１月１日劃線，即適用於第五波疫情發生之後的欠租情況

，這個日子之前的欠租，可按原本的租約處理。

陳茂波指，這波疫情來得太快，形容是「休克式」衝擊，他相信大部分業主與租客有長遠關

係，希望續租，期望雙方可以因應１月１日疫情後的欠租繼續商討。

另外，陳茂波表示，已要求金管局發出通告及指引，並去信要求銀行彈性處理樓宇供款。他

又指，值得考慮已購買樓花的市民是否可獲扣稅，稅務局將進行檢視。



＊提出住宅租金開支扣稅是政府一點心意＊



《預算案》亦提出住宅租金開支扣稅，適用於無物業的薪俸稅納稅人，每年上限１０萬元。

陳茂波在電台聯播節目表示，過去兩年租金市場回落，最近亦比較平穩，雖然金額未必覆蓋到全

部租金，但算是政府一點心意。

他表示，住宅租金開支扣稅並非一次過措施，政府打算長期推行，因此要仔細考慮，部門電

腦系統亦要準備好。至於政府沒有直接推出租金津貼，他解釋，已經輪候公屋超過３年的基層市

民，已經會獲得現金津貼；而成功「上車」的人士，亦可享有上限１０萬元的自住居所供樓利息

扣稅，相信現時措施已經整全。他表示，住宅租約要「打釐印」才會生效，相信能避免不合規的

情況，又指一定要由納稅人簽租約，不能「父母租給子女、子女租給父母」。（ｓｌ）

