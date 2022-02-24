【預算迴響】安永料下年度赤字５６３億元，政府不修訂稅率屬合理

《經濟通通訊社２４日專訊》安永表示，支持財政司司長實施新一輪消費券計劃，電子券將

分期發放總價值港幣１萬元予每名年滿１８歲或以上及合資格的香港永久性居民及新移民。安永

香港及澳門區主管合夥人陳瑞娟表示，雖然新一輪電子消費券將耗資６６４億港元，但這是針對

當前特殊情況而採取的一次性特殊措施，因此應不會對香港的長期財政狀況造成負擔。

陳瑞娟亦指出，２０２２╱２３年度預算赤字估計為５６３億港元，主要源於一次性紓困措

施和抗疫措施，有關開支佔香港本地生產總值的１﹒９％。預計２０２３╱２４年度將實現財政

平衡，該預測是基於３％的實際經濟增長率計算。因此，政府當務之急是確保香港能擺脫目前經

濟困境並重新迅速反彈。



＊政府不修訂稅率屬合理，建議對跨國企業徵收最低附加稅＊



安永稅務及諮詢有限公司金融服務香港稅務主管合伙人何耀波表示，鑑於目前的經濟情況，

政府不修訂利得稅和薪俸稅的稅率是合理的。安永建議在侵蝕稅基及轉移利潤而制訂新方案

（ＢＥＰＳ２﹒０）第二支柱的範圍內，對跨國企業徵收最低附加稅並修訂評級體系，將可為政

府提供新的收入來源以實現財政平衡，這些措施將不會影響本地中小企業和大部分物業的業主。

何耀波又歡迎就單一家族辦公室所管理的合資格家族投資管理實體提供稅務寬免，希望政府

可就建議中的稅務寬免範圍，如何與區內其他主要競爭城市比較，提供更多的闡釋。（ｓｌ）

