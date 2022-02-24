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即市新聞

24/02/2022 11:10

【預算迴響】羅兵咸永道料消費券行政成本低，暫緩追租需考慮細節

　　《經濟通通訊社２４日專訊》港府昨日公布《財政預算案》。羅兵咸永道認為，今年的財政
預案是一個平衡各方的預算，措施涵蓋了個人及廣泛行業的企業，既有應對當前疫情帶來的挑戰
之即時措施，亦有為復甦鋪路的長期措施。
　　羅兵咸永道亦歡迎政府加強各項抗疫措施，包括再度推出電子消費券，而且金額比去年高一
倍，相信這將再次提振消費者信心，並帶動本地零售業的消費，適度緩解當前疫情對香港零售業
的影響。而隨著基礎配套在去年推出計劃後早已設立，預計今年所涉及的整體行政成本將相對較
低。
　　對於有關暫緩追租的措施，羅兵咸永道相信，在一定程度上應能解決受影響企業的迫切需要
。雖然相關立法需要盡快實施，但亦需要仔細考慮細節，以確保該措施將有利於特定對象，亦不
會引起其他不必要的問題。羅兵咸永道亦喜見政府採納住宅租金開支扣除這項新措施，但鑑於樓
價和租金持續上漲的壓力，希望政府適時重新檢討可扣除之金額。
　
＊冀政府解決私募基金不能或難以享受利得稅豁免的問題＊

　　針對由單一家族辦公室管理的合資格家族投資管理實體提出的稅務優惠以及航運企業的半稅
優惠，將有助於吸引這些企業來港設立業務。然而，預算案並未提及對投資於固定收益或信貸策
略的私募基金（包括債券基金和私募信貸基金）的措施，這些基金在現行制度下不能或難以享受
利得稅豁免。他們希望政府考慮採取措施解決這個問題，以促進香港債券市場和整個資產管理行
業的持續增長和發展。
　　羅兵咸永道指，總體而言，政府在今年的財政預算案中展現了在新冠疫情中重振本港經濟的
承諾，並提出了加強長遠競爭力的措施。為確保香港經濟可持續發展，支持政府投放更多資源以
提升本地不同行業的人才和吸引海外的人才來港，同時投入更多資源建設綠色城市，亦鼓勵政府
致力落實及執行其促進經濟增長、創造就業機會和吸引人才的措施，快速及果斷地實施這些措施
對香港經濟發展至關重要。（ｓｌ）

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