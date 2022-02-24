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24/02/2022 10:46

【預算迴響】稅務學會指紓困力?精準，續倡及早研究開徵新稅項

　　《經濟通通訊社２４日專訊》新一份《財政預算案》日前出爐，香港稅務學會對本份預算案
表示贊同及歡迎，認為預算案繼續採取以持續地擴張性的財政政策，措施承擔超過１７００億元
的逆週期措施，為市民紓困及中小企提供喘息的空間，亦符合市民對政府的期望。有關的建議符
合學會的「保收入、穩經濟、創出路」建議原則，對此表示支持。同時，認為對抗疫及紓解民困
的力?精準到位，涉及的範疇全面，預計對經濟有正面影響。
　　但稅務學會再次重申，期望政府能未雨綢繆，及早就稅制相關研究及準備工作，於適當時展
開深入討?，就開徵新稅項尋求共識以擴闊稅基，確保香港公共財政長遠穩定。

＊倡降薪俸稅及個人入息稅的最高邊際稅率，提高各項免稅額＊

　　財政司司長陳茂波認為，目前不適宜調整作為政府主要收入來源的利得稅及薪俸稅稅率。但
稅務學會認為，政府可以將薪俸稅及個人入息稅累進稅率中的最高邊際稅率從現時的１７％降低
至１５％。另外，政府亦可適?提高各項薪俸稅免稅額，增加長者住宿照顧開支扣稅額等，以減
輕在職人士在目前疫情及經濟情況下的財務及稅務負擔。
　　此外，對於建議就單一家族辦公室所管理的合資格家族實體提供的稅務寬免，學會建議應擴
展至多家族辦公室，以吸引更多相關資金落戶香港，以維持香港作為國際金融中心的競爭力，並
為金融界及其他專業界別創造更多商機。（ａｃ）

　　

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