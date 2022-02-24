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24/02/2022 11:23

李嘉誠以３６０億美元身家蟬聯福布斯香港首富


　　《經濟通通訊社２４日專訊》福布斯公布最新香港富豪榜，長和系創辦人李嘉誠以約３６０
億（美元．下同）的身家，再度成為香港首富，主要由於本港樓市抗跌力強，帶動長實
（０１１１３）股價上升逾３０％，抵銷他所持Ｚｏｏｍ股價下跌的影響。
　　恒地（０００１２）創辦人李兆基及新世界（０００１７）主席鄭家純家族，分別以３４２
億元和２６４億元，位列第２及第３位。
　　去年７月離世的李錦記前主席李文達的五名子女，以１８９億元財富排名第４。至於九倉
（００００４）前主席吳光正則以１８７億元排名第５。
（０００１６）主席郭炳聯母親鄺肖卿、銀河娛樂（０００２７）主席呂志和、阿里巴巴
（０９９８８）執行副主席蔡崇信，以及手機玻璃製造商伯恩光學創辦人楊建文和妻子林惠英。
　　褔布斯表示，去年香港經濟在出口和消費帶動下復甦，按年增長６﹒４％。但香港針對疫情
的清零政策，帶來嚴格社交限制，導致恒生指數過去１２個月下跌１６％。在好壞參半的背景下
，香港５０大富豪的總財富從去年３３１０億元小幅下降至３２８０億元，當中有超過一半上榜
者的財富錄得增長。（ａｃ）

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