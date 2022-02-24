【新冠肺炎】馬鞍山和彩虹邨郵政局暫時關閉，因有郵務人員初確

《經濟通通訊社２４日專訊》香港郵政今日表示，由於有郵務人員初步確診，馬鞍山郵政局

今日至２月２６日關閉，郵政信箱大堂會於明日（２５日）重開。該名郵務人員在櫃位隔板後工

作，與顧客保持適當社交距離。他在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口

罩。

另外，由於彩虹邨郵政局位處的彩虹邨金華樓被納入強制檢測公告，該局明日至２月２８日

關閉。（ｈｙ）

