【新冠肺炎】馬鞍山和彩虹邨郵政局暫時關閉，因有郵務人員初確

《經濟通通訊社２４日專訊》香港郵政今日表示，由於有郵務人員初步確診，馬鞍山郵政局
今日至２月２６日關閉，郵政信箱大堂會於明日（２５日）重開。該名郵務人員在櫃位隔板後工
作，與顧客保持適當社交距離。他在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口
罩。
另外，由於彩虹邨郵政局位處的彩虹邨金華樓被納入強制檢測公告，該局明日至２月２８日
關閉。（ｈｙ）
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