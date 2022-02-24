【預算案】張宇人促政府代交兩個月租，陳茂波：曾研究但不能做到

《經濟通通訊社２４日專訊》財政預算案宣布將立法禁止業主對指定行業的租戶追租，自由

黨的飲食界立法會議員張宇人對暫緩追租立法表示支持，認為可令中小微企有喘息空間，他又要

求政府進一步考慮，為租戶繳交兩個月租金，業主減兩個月租金。

張宇人表示，以飲食業為例，即使４月份能夠重開晚市，其實已損失相當於半年的生意額，

而暫緩追租法例有日落條款，業主始終會追租，租戶到時亦難以交回過去的租金，形容是「看不

見明天」。

陳茂波回應指，曾經研究過有關建議，但現時能夠做的已經做，如果要政府代繳租金，是不

能做到，他說在中央的支持下，即將進行全民檢測，有望在兩個月內壓住疫情，之後維持動態清

零，經濟有機會恢復。又指現時就暫緩追租立法，是希望讓業主和租戶商議，是否可以分期攤還

。

民建聯的葛珮帆建議政府，考慮仿傚新加坡做法，向業主退回物業稅以支持租戶的租金，她

表示以香港收取的物業稅水平，退回後相當於個多月租金，做法對業主和租戶較公平。陳茂波回

應說，香港情況與新加坡不同，又以２０２１至２０２２年度的稅收為例，指有關稅收在

２０２２年底才收到，期間租戶可能已更換，在執行上較為複雜。（ｈｙ）

