【新冠疫苗】梁卓偉料疫情４月漸退，惟需大幅提高兒童接種率

《經濟通通訊社２４日專訊》政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉預計，本港第五波疫情

會在４月慢慢退卻，但如果學校要在４月底恢復面授課堂，就要避免因此引起再一輪爆發，本港

需要在未來８至１０星期，將學童接種率推高至八、九成以上。

梁卓偉表示，政府宣布中小學幼稚園提早在３至４月放暑期，根據外國經驗，在

Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情退卻後恢復面授課堂，學生之間有接觸，仍有可能造成小規模爆發，



＊需盡快討論縮短兒童接種第二針時間＊



梁卓偉認為，府專家顧問應盡快開會討論，兒童接種第一和第二針復必泰之間，相隔１２星

期的規定是否要縮短，及打了頭兩針的１２至１８歲青少年，如果沒有不良反應，有沒有需要打

第三針。

梁卓偉又表示，現時為兒童接種復必泰疫苗的接種中心，港九新界各只有一間，每日總共只

可接種２０００針，３０日計都只有６萬針接種量，遠不足數十萬本地學童需要，必須馬上增加

接加接種設施。



＊趁本地疫情容外地港人返港＊



梁卓偉認為，政府應該趁本地疫情持續，容許在禁飛國家滯留的港人返港。他指現時本港與

有關地區的感染風險相若，容許當地港人返港，不會額外增加本地風險。相反，到４月底預期本

地疫情退減時，再撤銷禁飛令，反而會增加本地再爆發風險。



＊加強社交距離措施保病床＊



梁卓偉又指，為了保住公立醫院內的２０００張急症病床，應加強社交距離措施，即使現時

較多病人是輕症，但若同時有太多人受感染需要住院，醫療系統都會受壓。

對於實施全民檢測措施，梁卓偉指，有人聚集的地方就有散播病毒的風險，所以要有預約

的安排。（ｈｙ）



