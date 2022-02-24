【新冠肺炎】本港新增８７９８宗確診，１７２６９宗呈報個案

《經濟通通訊社２４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

８７９８宗確診個案，其中３宗屬輸入案例，其餘都是本地個案。確診個案中有４２１２宗由醫

管局化驗，４５８６宗由公共衞生化驗所覆核，當中有１９宗涉Ｌ４５２Ｒ變異病毒株，

４４３４宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ感染，１３０宗因病毒量太低未能分類，３宗未完成化驗。昨日

錄得１７２６９宗呈報個案。（ｈｙ）

