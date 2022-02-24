《經濟通通訊社２４日專訊》醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，今早有一
名９歲男童家中昏迷，家人叫救護車送到聯合醫院急症室，入院情況差，入院已無心跳及呼吸，
要做心外壓搶救，男童有長期病患，屬遺傳性的肌肉疾病，醫院已召喚兒科醫生協助急救，病人
今早約７時離世，個案交死因庭跟進。
劉家獻表示，男童並無接種疫苗，由於死得突然，入院時有做測試，確認是新冠病人，個案
會包括在明日公布的死亡數字上。（ｈｙ）
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24/02/2022 16:58
【新冠肺炎】９歲長期病患童染疫家中昏迷，送聯合醫院急救後死亡
《經濟通通訊社２４日專訊》醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，今早有一
名９歲男童家中昏迷，家人叫救護車送到聯合醫院急症室，入院情況差，入院已無心跳及呼吸，
要做心外壓搶救，男童有長期病患，屬遺傳性的肌肉疾病，醫院已召喚兒科醫生協助急救，病人
今早約７時離世，個案交死因庭跟進。
劉家獻表示，男童並無接種疫苗，由於死得突然，入院時有做測試，確認是新冠病人，個案
會包括在明日公布的死亡數字上。（ｈｙ）
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