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即市新聞

24/02/2022 16:30

《小傳日記》俄軍炮聲入烏境，又憂監管風再盛，股市恐慌罩黑影

　　《小傳日記》醞釀多時，俄軍攻入烏克蘭的戰鼓終於打起，普京正式向烏克蘭宣戰，相信「
孖屐」有好大部分人都未會估到會有咁大型正式行動，睇落仲唔止要食咗烏東兩個獨立地區咁簡
單，去到首都基輔都有炮火聲。心水清嘅都知，由八年前吞併克里米亞，繼而支持白羅斯政府，
好似都係為咗今日而預先部署，勢要東、南、北包抄烏克蘭，睇嚟咁就係俄佬所謂阻止北約東擴
嘅決心。
　　講返香江魚缸，除咗局勢唔明朗拖跌「孖屐」之外，神州交通部要求ｃａｌｌ車平台公開計
價規則，加埋之前美團（０３６９０）限價令都令「孖屐」擔心監管風暴又嚟過，今朝恒指低開
差唔多４００點。之後就傳來俄軍下晝一點前入面攻入烏克蘭嘅消息，香江魚缸越跌越有，尤其
阿里（０９９８８）就被人先沽為快，又再創新低。臨近中午前就話響基輔已經被俄軍攻入緊，
恒指跌到接近８００點。
　　食完ｌｕｎｃｈ返嚟，中午公布業績嘅生發發（００３８８）唔夠發，純利按年升
８﹒９５％，結果又係捱沽，跌穿４００銀創年幾低位，令到恒指跌多過８００點，而一陣出業
績嘅阿里繼續被撳低，全日跌多過６巴仙，單計令恒指無咗挨近１００點。
　　香江魚缸今日跌得慘烈，全世畀魚缸都一擔擔，日經指跌１﹒８１％，滬深３００指數跌
２﹒０３％，台北加權平均指數跌２﹒５５％。而家魚缸唯一寄望嘅，就係喺冇期望之下，一陣
阿里份成績表會唔會有啲啲驚喜，鼓勵返吓魚缸表現啦，請請！


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何
建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與
《經濟通》、編者及作者無涉。

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