《小傳日記》俄軍炮聲入烏境，又憂監管風再盛，股市恐慌罩黑影

《小傳日記》醞釀多時，俄軍攻入烏克蘭的戰鼓終於打起，普京正式向烏克蘭宣戰，相信「

孖屐」有好大部分人都未會估到會有咁大型正式行動，睇落仲唔止要食咗烏東兩個獨立地區咁簡

單，去到首都基輔都有炮火聲。心水清嘅都知，由八年前吞併克里米亞，繼而支持白羅斯政府，

好似都係為咗今日而預先部署，勢要東、南、北包抄烏克蘭，睇嚟咁就係俄佬所謂阻止北約東擴

嘅決心。

講返香江魚缸，除咗局勢唔明朗拖跌「孖屐」之外，神州交通部要求ｃａｌｌ車平台公開計

價規則，加埋之前美團（０３６９０）限價令都令「孖屐」擔心監管風暴又嚟過，今朝恒指低開

差唔多４００點。之後就傳來俄軍下晝一點前入面攻入烏克蘭嘅消息，香江魚缸越跌越有，尤其

阿里（０９９８８）就被人先沽為快，又再創新低。臨近中午前就話響基輔已經被俄軍攻入緊，

恒指跌到接近８００點。

食完ｌｕｎｃｈ返嚟，中午公布業績嘅生發發（００３８８）唔夠發，純利按年升

８﹒９５％，結果又係捱沽，跌穿４００銀創年幾低位，令到恒指跌多過８００點，而一陣出業

績嘅阿里繼續被撳低，全日跌多過６巴仙，單計令恒指無咗挨近１００點。

香江魚缸今日跌得慘烈，全世畀魚缸都一擔擔，日經指跌１﹒８１％，滬深３００指數跌

２﹒０３％，台北加權平均指數跌２﹒５５％。而家魚缸唯一寄望嘅，就係喺冇期望之下，一陣

阿里份成績表會唔會有啲啲驚喜，鼓勵返吓魚缸表現啦，請請！





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