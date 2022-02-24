【企業盈警】滿貫集團（３３９０）料去年虧損下降不少於６０％

《經濟通通訊社２４日專訊》滿貫集團（０３３９０）預期，截至去年１２月底止年度，虧
損按年跌不少於６０％，２０２０年同期錄得虧損６１１０萬元。虧損下降主要由於收入及毛利
增長；存貨撇減顯著下降。
該集團預期２０２１財年收入將增長超過７０％，２０２０財年收入５﹒０６億元，毛利將
因應增長。董事將該增長歸因發展及擴大電子商務銷售方面的持續努力而使電子商務銷售大幅增
長。（ｈｙ）
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