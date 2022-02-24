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24/02/2022 18:19

【賣地計劃】針對納米樓，明起換地及修訂地契申請限最低單位面積

　　《經濟通通訊社２４日專訊》發展局公布新一輪賣地計劃。發展局局長黃偉綸表示，最低單
位面積要求將推展要求至所有政府賣地項目、鐵路物業發展項目、市區重建局項目，以及其他私
人住宅發展的換地和修訂地契的申請。
　　他表示，換地和修訂地契的申請而言，最低單位面積要求適用於由明天（２５日）起接獲的
新申請，除非有關發展已取得城規會的規劃許可。（ｓｌ）

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