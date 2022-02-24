《真知灼見－溫灼培》為何美國需要歐洲避險資金？

《真知灼見》烏克蘭局勢不穩，驅使資金逃離歐洲避險。但從近日美匯指數沒見有多大升幅

（從俄羅斯周一承認烏東兩地區獨立，美匯指數升幅不出１００點），及美國１０年債息未見出

現顯著回落情況所見（１０年美債息只略穿１﹒９％），似乎離開了的歐資，只有部分跑到了美

國去，但絕非大多數。至於更大部分避險資金似乎是分散到了黃金及人民幣市場去。



＊美債市此刻極需資金流入＊



出現這情況對美元的國際貨幣地位無疑是響起了警號，顯示出就是面對危機，資金也不太願

意轉返美元去。而按現今美國的形勢，美國是極需要大量資金流入其債市。一點必須理解，現在

美國正面臨４０年來未見過的高通脹威脅，１月年通脹率（ＣＰＩ）高企７﹒５％，鑑於油價現

今持續高企，不排除美國２月通脹率會更高。屆時將會逼使聯儲局有更大加息壓力以對抗通脹。

但加息會推高美債息。美債息升會擴大拜登政府發債成本，使其日後難進一步推出刺激經濟方案

。而不少美企也會以美國１０年債息作為其發債息率指標。當美債息高企，即美企的發債成本也

會相對上漲，這可不利於美股走勢。事實上，自聯儲局提出要加息後，美國３０年債息已上升不

少。上周美國ＭＢＡ按揭貸款申請便出現按周急跌１３﹒１％情況，並呈現連續三周下跌。反映

出債息升對美國樓市所造成的衝擊。

除非有著大量資金於這時刻湧進美國支撐其債市助壓低債息，這樣聯儲局才可放心加息應對

通脹。否則，為免債息攀升過高損經濟，聯儲局料難有大動作，但這樣要提防美國通脹可能失控

，嚴重的會動搖市場對美元信心。所以，假使烏克蘭事件中未能驅使大量歐資流向美國，提防美

國金融市場將會出現較大震盪。往後我們將有兩個大日子要留意，分別是３月１０日及１６日。

３月１０日美國將公布２月通脹數據。如美國通脹進一步超７﹒５％料將加大美國資產市場震盪

。而１６日當天是聯儲局議息會，重點看是聯儲局會如何在現今兩難局面中（救經濟或壓通脹）

作出選擇。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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