《投資原理－陳榮達》國策支持，光伏風電行業處於結構性增長趨勢

《投資原理》減碳已成為全球共識，中國及其他國家正積極進行能源轉型，特別是光伏及風

電，鑑於多個經濟體在實現碳中和目標上需要作大量投資，預計這些公司將從新興的結構性主題

獲益。

為應對全球氣候變遷，再生能源近年發展迅速。中國２０２１年新增光伏發電並網裝機容量

約為５３００萬千瓦，連續９年位居世界首位；光伏發電並網裝機容量達到３﹒０６億千瓦，按

年增長２０﹒９％，連續７年位居世界第一。新增風力發電並網裝機容量約４６９５萬千瓦，風

電裝機容量約３﹒３億千瓦，按年上升１６﹒６％。



＊２０２５年風電光伏佔比需逾１６％＊



不過，國內能源消費結構仍然以煤炭為主，據國家能源局於上月底公布的數據顯示，

２０２１年全社會發電量為８﹒１１萬億千瓦時，按年增長１０﹒３％，火電發電量為５﹒７７

萬億千瓦時，佔總發電量約７１％；光伏發電量為３２５９億千瓦時，佔總用電量僅３﹒９％；

風電發電量為６５２６億千瓦時，佔總用電量約７﹒９％，兩者合計為１１﹒８％。

按照中央近年提出的多項支持光伏及風電產業的目標，短期來看，風電、光伏發電量於

２０２５年的佔比需達１６﹒５％以上，去年的佔比距離２０２５年的目標相差不足５個百分點

。另外，可再生能源發電裝機佔比將超過５０％，２０２１年的佔比約４３﹒２％。長期來看，

國內則計劃於２０３０年實現碳達峰，２０６０年實現碳中和及非化石能源消費佔比將達到

８０％。



＊荒漠地區助中國達成新能源使用目標＊



中國是全球荒漠化面積最大的國家，佔國土總面積約２７﹒２％。由於荒漠地區的風能及太

陽能資源豐富，有條件興建更多大型再生能源發電站，有望更快達成２０２５年的目標。中國於

去年１２月公布首批共５０個的大型風力及光伏發電基地，主要集中在荒漠地區，涉及１９個省

份，總規模約９７０６萬千瓦。另外，國家發改委、財政部及工信部等部門近日提出五方面政策

措施，在投資及外貿外資政策上，要實施好沙漠地區大型風電光伏基地建設。

華南及華東為國內的經濟重心，用電需求較西部地區為高，後者的發電量主要輸往前者地區

。不過，由於風電及光伏的最大發電量時間不同，例如一般夜間風勢較大，夜間出力亦較強；光

伏發電量則於日照時間最大。加上過去電網建設項目滯後，與發電站的發展不協調，導致棄光及

棄風的情況出現。然而，隨著國內兩大電網公司將於十四五期間加大對電網的投資，金額達

２﹒９萬億人民幣，較十三五期間高出１３％，料將有助提升跨省輸電能力，進一步提高新能源

的使用比例。



＊去年Ａ股光伏及風電股表現理想＊



在政策支持下，國內光伏及風電板塊的業績表現持續提升，滬深兩市市值首十大的光伏企業

去年首三季收入錄得平均增長高達６３﹒６％；首十大風電企業收入增長則較遜色，增幅約

２４﹒２％。走勢方面，兩者同為去年最熱門的板塊，首十大光伏企業去年升幅則介乎１７至

２４０﹒８％；市值首十大風電股去年漲幅介乎８﹒９至３２６﹒３％。

總括來看，在減碳趨勢及政策支持下，市場對光伏及風電材料的需求應會持續上升，無疑有

利龍頭企業的銷售表現。加上，即光伏及風電每度電成本持續下降，預計將可進一步提升裝機需

求及提高下游電站的盈利能力，部署兩大板塊可考慮以龍頭作首選。

《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



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