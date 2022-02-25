《缸邊麗評－熊麗萍》俄烏戰事利淡燃氣板塊，中海油高息可趁低吸

《缸邊麗評》俄羅斯繼承認烏克蘭東部兩個地區的獨立地位之後，迅速採取進一步軍事行動

，發動攻擊多地的軍事設施及向首都進軍，普京明顯是想速戰速決，而北約及美國亦迅即表明不

會派兵進入烏克蘭，各方的行動及決定，令國際商品、金融巿場反應不來，加上歐美制裁俄羅斯

的行動亦產生對石油、天然氣等供應失衡，令歐美貨幣政策又添變數，傳統經濟股的輪轉料加快

。



國際油價突破每桶１００美元，貴金屬價格上升，是合理表現。但局勢稍有變動，又或美國

及盟友對石油供應的言論（例如動用石油儲備）亦可令形勢大變，暫不宜作「憶測性」投資。另

一方面，歐盟暫停核准「北溪二號管線」的制裁行動，反而令歐洲國家面對天然氣供應不足（俄

羅斯供應予歐洲近四成的天然氣），歐洲天然氣價格於周四（２４日）曾經升逾一倍，未來只能

靠美國提供部分供應，但價格上升的趨勢是較肯定的結果，大家勿以為天然氣股可受惠，內地進

口價格亦將上漲，由於內地液化天然氣價格是按市場浮動，但管道燃氣價格則受政府監管，國際

天然氣價格上升反而增加管道燃氣的經營成本，燃氣股明顯是今次戰事的利淡板塊。



雖然油價上升的機會仍較大，但今次事件對經濟的負面影響有待觀察，石油價也只可趁低買

入股息有保證的中海油（００８８３），新的派息政策確保（現價９﹒９元計算）之息率仍有７

厘，也具備在政局動盪中找尋高息股的策略。



銀行股短期受壓在所難免，目前要觀望各國央行的政策，而近日資金避險而推升債價，令債

息下調，但美國加息的大方向不變，銀行股仍有望受惠，持貨不多仍可觀望，否則待反彈才減持

部分，內地電訊股亦具避險功能，惟股價累積一定升幅，投資者獲利令短期有調整，靜待入市機

會。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

