  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/02/2022 13:39

《缸邊麗評－熊麗萍》俄烏戰事利淡燃氣板塊，中海油高息可趁低吸

　　《缸邊麗評》俄羅斯繼承認烏克蘭東部兩個地區的獨立地位之後，迅速採取進一步軍事行動
，發動攻擊多地的軍事設施及向首都進軍，普京明顯是想速戰速決，而北約及美國亦迅即表明不
會派兵進入烏克蘭，各方的行動及決定，令國際商品、金融巿場反應不來，加上歐美制裁俄羅斯
的行動亦產生對石油、天然氣等供應失衡，令歐美貨幣政策又添變數，傳統經濟股的輪轉料加快

　
　　國際油價突破每桶１００美元，貴金屬價格上升，是合理表現。但局勢稍有變動，又或美國
及盟友對石油供應的言論（例如動用石油儲備）亦可令形勢大變，暫不宜作「憶測性」投資。另
一方面，歐盟暫停核准「北溪二號管線」的制裁行動，反而令歐洲國家面對天然氣供應不足（俄
羅斯供應予歐洲近四成的天然氣），歐洲天然氣價格於周四（２４日）曾經升逾一倍，未來只能
靠美國提供部分供應，但價格上升的趨勢是較肯定的結果，大家勿以為天然氣股可受惠，內地進
口價格亦將上漲，由於內地液化天然氣價格是按市場浮動，但管道燃氣價格則受政府監管，國際
天然氣價格上升反而增加管道燃氣的經營成本，燃氣股明顯是今次戰事的利淡板塊。
　
　　雖然油價上升的機會仍較大，但今次事件對經濟的負面影響有待觀察，石油價也只可趁低買
入股息有保證的中海油（００８８３），新的派息政策確保（現價９﹒９元計算）之息率仍有７
厘，也具備在政局動盪中找尋高息股的策略。
　
　　銀行股短期受壓在所難免，目前要觀望各國央行的政策，而近日資金避險而推升債價，令債
息下調，但美國加息的大方向不變，銀行股仍有望受惠，持貨不多仍可觀望，否則待反彈才減持
部分，內地電訊股亦具避險功能，惟股價累積一定升幅，投資者獲利令短期有調整，靜待入市機
會。《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
數碼新體驗25/02/2022
保誠蓄勢待發 銳意在亞洲、非洲發展潛力，實現增長
FOCUS25/02/2022
【FOCUS】西方「制裁」各有盤算　基輔告急美股反高潮
財經熱話25/02/2022
英加碼制裁凍結俄銀行資產　匯控渣打縱回購不斷仍受累急跌
大行報告25/02/2022
【大行炒D乜】阿里獲瑞信維持跑贏大市評級　港交所遭四行降目標
開市Good Morning25/02/2022
溫鋼城：恒指23000以下屬吸納良機　阿里穿100元合情合理
財經熱話25/02/2022
【虛幣世界】美股反彈帶動加密貨幣，印度商討虛幣廣告監管
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金