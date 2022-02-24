《投資心得－潘鐵珊》中移動進入收成期，附加值收入ＡＲＰＵ提升

《投資心得》中移動（００９４１）截至去年９月３０日為止的２０２１年度首三季營運數

據顯示，集團錄得營運收入達６４８６億元人民幣，比２０２０年同期增長１２﹒９％；其中通

信服務收入為５７２９億元人民幣，比去年同期增長９％。而扣除開支及稅項後的股東應佔利潤

則同比升６﹒９％至８７２億元人民幣。受惠於收入恢復增長加上成本控制得宜，股東應佔利潤

同比實現正增長。股東應佔利潤率達１３﹒４％，盈利能力保持領先。



＊大力推進「５Ｇ＋」計劃，保持家庭市場量收雙升＊



集團大力推進「５Ｇ＋」計劃。在去年上半年跟５Ｇ相關的投資合共５０２億元人民幣，累

計開通了５０﹒１萬個５Ｇ基站。深化基於規模的價值經營、推動「四輪」市場：個人、家庭、

政企、新興四方面的發力，預期收入結構能進一步優化。此外，集團保持家庭市場量收雙升。截

至去年９月３０日止，集團的有線寬帶客戶總數達２﹒４億戶，２０２０年首三季度淨增

２５０３萬戶，其中淨增家庭寬帶客戶２１６４萬戶。此外，２０２０年首三季度，有線寬帶

ＡＲＰＵ為３４﹒８元人民幣，同比有７﹒３％的增長；而家庭寬帶綜合ＡＲＰＵ為３９﹒８元

人民幣，同比增１０﹒７％。至於移動ＡＲＰＵ則錄得５０﹒１元人民幣，同比增２﹒６％。集

團堅持「連接＋應用＋權益」的發展策略，持續推進基於規模的價值經營，實現全年移動

ＡＲＰＵ的穩健增長。



＊可望擺脫過去高資本開支，料未來股息率吸引＊



隨著國內數字經濟佔ＧＤＰ比重由２０２０年的３８﹒６％，提升到預計的超過５０％，集

團可望由過去因５Ｇ基建而產生的高資本開支，包括構建以原子能力為核心的５Ｇ專網技術體系

，助力５Ｇ融入不同行業場景，以及實現多項傳輸技術標準突破，進而拓展到現在的收成時期，

加上附加值收入及ＡＲＰＵ持續有提升表現，料於未來能為集團股東帶來吸引的股息率。可考慮

於現價買入，上望６３元，跌穿５１元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒

有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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