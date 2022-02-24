《財金樂道－陳樂怡》港股宜盡快企穩２３５００點之上

《財金樂道》俄烏局勢緊張，市場憂慮俄羅斯若然遭加大制裁，將會影響石油及天然氣供應

，歐洲首當其衝。油價進一步飆升料會加劇通脹壓力，令到投資者對美國加快加息的預期升溫。

地緣政治局勢緊張，為環球股市帶來下行風險，投資者避險情緒高漲。港股雖然估值不高，沽壓

相對較輕，但亦難獨善其身。

而內地外賣平台被勒令下調餐飲商戶服務費，縱使並非針對美團（０３６９０）單一企業，

但市場負面反應激烈，擔心新一輪的監管風暴，以至科企龍頭需要進一步對小微企業讓利。內外

利淡因素夾擊下，投資者宜採取觀望態度。政治消息反覆，後市難測。若然未能盡快企穩於

２３５００點之上，恒指將會進而回補１月上升裂口（２３０８２－２３１６２點）。策略上，

優先考慮高派息、低估值股，包括銀行、電訊、建材。



＊兩會望成建材板塊短線催化劑＊



內地催谷經濟，將會從基建入手。中央經濟工作會議提出，２０２２年要適度超前布局重大

基礎設施。內地１月信貸數據反映財政發力，政府債發行加快。與此同時，財政部提前下達

２０２２年新增地方政府債務限額１７８８０億元人民幣，其中，一般債務限額３２８０億元人

民幣，專項債務限額１４６００億元人民幣。新增地方債主要用於市政建設及產業園區基礎設施

、交通基礎設施、保障性安居工程及農林水利等領域。

基建工程加快上馬，利好建材需求。兩會有望成為板塊短線催化劑。建材股當中，多家水泥

企業早前公布漲價通知，另國企鋼鐵龍頭獲政府支持加快併購重組，建議收集。



＊「東數西算」工程關注中電信＊



除了傳統基建之外，新基建同樣受到政府高度重視。事實上，數據中心作為新基建的重點範

疇之一，發改委早前聯合多部門印發文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙

古、貴州、甘肅、寧夏等８地啟動國家算力樞紐節點建設，同時在算力樞紐內進一步規劃設立

１０個國家數據中心集群，具體承擔大型、超大型數據中心建設，啟動「東數西算」工程。

中資電訊商國企背景優勢料可包辦大多公共項目，而三大電訊商當中，中電信

（００７２８）的新興業務佔比較大。目前中電信在「２＋４區域」擁有數據中心機架規模４０

萬個，佔比達到８０％，下一步中國電信將進一步加快在八大樞紐節點的征地、建設工作，預計

「十四五」末佔比達到８５％。隨著新興業務貢獻加大，有望將收入注入增長動力，並逐步得到

市場認同。核心電訊業務而言，資本開支周期回穩，５Ｇ滲透率提升，對ＡＲＰＵ的效益逐步浮

現。加上，派息政策明確，積極提升股東回報，有助穩定投資者信心。中電信率先表態未來逐步

調高派息比率，市場憧憬中移動（００９４１）將會仿效，值得關注。（信達國際研究部助理經

理 陳樂怡）



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