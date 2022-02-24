【俄烏開戰】俄烏戰爭導致谷物價格大漲，Ａ股農業板塊拉升

《經濟通通訊社２４日專訊》俄羅斯及烏克蘭正式開戰，加上南美收穫地區面臨乾旱威脅，

引發市場對農產品供應緊張的擔憂。農產品期貨價格再漲，帶動Ａ股農業板塊午後逆市走強，蘇

墾農發（滬：６０１９５２）升７﹒４％，金健米業（滬：６００１２７）彈６﹒９％，北大荒

（滬：６００５９８）漲５﹒３％，豐樂種業（深：０００７１３）升４﹒８％，荃銀高科

（深：３０００８７）升３﹒５％，登海種業（深：００２０４１）升３％，冠農股份

（滬：６００２５１）、亞盛集團（滬：６００１０８）、農發種業（滬：６００３１３）跟漲

２％至３％。

俄羅斯是最大的小麥出口國，烏克蘭也是重要的小麥出口國，以及第四大的玉米出口國。受

到烏克蘭局勢升溫的影響，芝加哥小麥與黃豆期貨都創下２０１２年以來的９年新高，玉米期貨

也創下８個月來的新高。芝加哥小麥期貨電子盤最新報價上漲５﹒１％至每英斗７﹒１６２５美

元，小麥期貨上漲５﹒６５％至每英斗９﹒３４７５美元，黃豆期貨也上漲２﹒４％至每英斗

１７﹒１２美元。

國泰君安期貨認為現階段南美干旱已經將全球谷物價格置於熊熊烈火之中，而兩個重量級谷

物出口國之間的戰爭則無異於火上澆油。在戰爭沒有明確緩和信號出來之前，預計谷物價格整體

維持強勢，國內重點關注玉米、澱粉價格超預期波動風險，油脂、生豬、白糖、棉花等重要農產

品價格也會受到波及。（ｃａ）

