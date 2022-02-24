《思前想後－郭思治》恒指再跌穿各組平均線，陷反覆欲試底弱態

《思前想後》大市自上周五（１８日）開始之下跌，技術上已漸呈一個小跌浪，以當日恒指

報收於２４３２７點計，技術上已相繼跌穿１０天線（現約在２４３９１點左近），２０天線（

現約在２４３２９點左近）及１００天線（現約在２４３９６點左近），單從形態上看，大市不

但已漸擺脫欲試頂之趨勢，且走勢上已開始漸呈反覆不明之格局，到本周一（２１日），大市再

進一步受壓，而恒指更一度急跌至２３９９８點，即是說，大市已回補本月４日所遺留下之上升

裂口，衹剩一段介乎２３９７５點至２３９９８點，闊２３點之上升裂口仍未被回補，但從走勢

上看，本月大市之形態已扭轉為先高而後低，技術上已進一步示弱，到本周二（２２日），由於

烏克蘭局勢進一步緊張，故環球股市均紛紛受壓，影響所及，港股先大幅低開４７８點至

２３６９２點，其後在沽壓一面倒主控下再進一步急跌８３４點至２３３３６點，即是說，其時

恒指已再進一步跌穿５０天線（現約在２３９２２點左近），至此，大市已再度跌穿各組常用的

平均移動線，論形態，大市已正式踏入反覆欲試底之弱態，而所指的底，暫該為季內之小雙底（

去年１２月２０日之低位２２６６５點與今年１月６日之低位２２７０９點）。



＊烏克蘭局勢緊張避險情緒升溫，續受累美國收水本港疫情＊



目前大市正受多項不明因素所困擾，而市場最關注的當然是烏克蘭之局勢，由於事件漸趨緊

張，故避險情緒亦逐步升溫，影響所及，買盤態度定會趨審慎，至於一眾持貨者之信心亦會漸受

打擊，到最後，部分按捺不住的投資者該會逐步減持或沽出手上存貨，亦即是說，零碎沽壓將陣

陣而來。另外，美國聯儲局該會於３月份開始加息，問題是加０﹒２５厘或０﹒５厘而已，之後

會逐步縮表，相關措施雖已為市場所消化，惟在市況偏淡下，一眾淡友可能會伺機出擊，令整個

環球股市續處反覆偏淡之中，至於本港，受第五波疫情所累，經濟當受打擊，如政府再加大防疫

措施，本港經濟將進一步受創，在人心普遍較審慎下，港股暫確難抱太多上望憧憬，當然，急跌

過後一般均會有技術性之反彈，衹是在交投持續偏淡，動力不足下，任何反彈均可能衹屬有波幅

而冇升幅，有反彈而冇大升之技術性後抽而已。

在眾多不明因素困擾下，投資者最好是暫抱觀望，盡量手持現金，靜待另一次低吸良機，至

於持重貨者當需衡量個人的持貨能力及能耐。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢

周四刊出）



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