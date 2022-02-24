【新冠肺炎】全國昨新增本土確診８５宗，２４宗無症狀感染者

《經濟通通訊社２４日專訊》國家衛健委公布，２月２３日，全國確診者新增確診１８６宗

新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例１０１宗，含９宗由無症狀感染者轉為確診病例宗；

本土病例８５宗（內蒙古４０宗，其中呼和浩特市３７宗、包頭市３宗；湖北１０宗均在武漢市

；遼寧８宗均在葫蘆島市；廣東８宗均在深圳市；四川６宗均在成都市；江蘇３宗均在蘇州市；

廣西３宗均在防城港市；雲南３宗，其中臨滄市２宗、紅河哈尼族彝族自治州１宗；北京２宗均

在西城區；山西２宗，其中晉中市１宗、忻州市１宗），含４宗由無症狀感染者轉為確診病例（

四川３宗，雲南１宗）。無新增死亡病例或疑似病例；當日新增治愈出院病例４８宗；新增無症

狀感染者１１２宗，本土２４宗。

截至２月２３日，現有確診病例２０９８宗（其中重症病例１８宗），累計治愈出院病例

１０１６４６宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０８３８０宗。累計收到港澳

台地區通報確診病例５２７７４宗。其中，香港特別行政區３２５３８宗（出院１７０１５宗，

死亡３８５宗），澳門特別行政區８０，台灣地區２０１５６宗。



＊武漢疾控再發提醒：非必要不離漢＊



山西太原市疫情防控領導小組辦公室發布公告，太原市在對忻州市新冠病毒陽性感染者的密

接、次密接人員主動檢測時發現１宗新冠病毒陽性感染者，已轉運至太原市第四人民醫院隔離診

治。確診者為太原市六十六中高中部一名男學生。

另外，山西晉中市公安局太谷分局２３日依法對方某、王某某、方某某三人涉嫌妨害傳染病

防治案立案偵查。經查，２月１７日，晉中市太谷區居民方某、王某某（方某妻子）、方某某（

方某女兒）帶領兩個未成年人一行五人從呼和浩特市親戚家（１９日，該親戚核酸檢測陽性）自

駕回到太谷區後，未按要求落實疫情防控措施，多次出入人員聚集場所，目前五人均確診新冠肺

炎病例，造成與其密切接觸的多人被隔離觀察、一人確診感染的嚴重後果。目前，案件正在進一

步偵辦中。

武漢本輪疫情發生以來，截至２月２３日，武漢市累計報告陽性感染者２３宗。鑒於國內外

疫情現狀，武漢疾控再發提醒：請廣大市民堅持非必要不離漢，尤其不要去中高風險地區和報告

確診病例地區旅游、出差、探親。確需出行，提前做好行程規劃，全程做好個人防護。候機、候

車時，要在空氣流通的空間等候，不在擁擠、密閉場所久留。老人、孕產婦及有慢性病的特殊人

群，建議不出行。（ｃａ）



