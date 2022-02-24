《輪證高清－孫明哲》資金積極流入騰訊購，利用貼價證減低風險

《輪證高清》市場對互聯網監管的憂慮升級加上烏克蘭局勢轉趨緊張，科技股近日顯著回落

，美團（０３６９０）在上周五（１８日）至本周二（２２日）３個交易日累積下跌２０％，阿

里（０９９８８）業績前亦回落至１１０元之下，騰訊（００７００）股價相對硬淨，但仍見近

１個月低位，資金積極流入相關認購證。

騰訊認購證單是周一（２１日）就有超過６０００萬元流入，但細看當中的資金流向，發現

行使價５３０元以上的價外證有很多資金流入，要注意這類價外證的敏感度低而且引伸波幅敏感

度高，不緊貼正股變化之餘又容易受波幅影響，一旦波幅回落，很大機會出現不跟行，甚至不升

反跌的情況，再加上價外證對沖成本較高，發行商未必能維持較窄的買賣差價，這令投資成本更

加上升。因此從風險及成本方向來所，這類價外證都不是現市況合適的選擇，投資者不宜單憑成

交大或輪證較低而選擇這類產品。

因此，投資者應該從風險出發，逃選合適條款的產品以減低不跟行的情況發行，可利用中年

期、貼價證，因為中期貼價對沖值較高從而敏感度高，同期引伸波幅敏感較低，以行使價５００

元以下、２個月期作篩選，行使價４８３元附近的槓桿最高的條款，當中可留意騰訊購

１８４３２。貼價、高敏感度則可留意騰訊購１９３３２。



騰訊認購證條款：

＊騰訊購１８４３２，行使價４８３﹒６９元，２０２２年４月２９日到期，實際槓桿１１﹒３

倍

＊騰訊購１９３３２，行使價４６６﹒０２元，２０２２年４月２６日到期，實際槓桿１０﹒４

倍

＊騰訊購２０１９７，行使價５００﹒６３元，２０２２年５月２６日到期，實際槓桿９﹒８倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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