【大國博弈】華府憂慮中俄加強關係，否認忽視尼克遜訪華５０周年

《經濟通通訊社２４日專訊》美國國務院發言人普萊斯回應中國和俄羅斯加強關係，形容是

令人憂慮。他指中俄兩國都尋求一種不自由的國際秩序，與過去過去７０年來建立的國際秩序相

違背，將會是破壞性多於具建設性。普萊斯又質疑北京未有在俄烏邊境危機發揮影響力，促使俄

羅斯總統普京為局勢降溫。

今年是美國前總統尼克遜訪華５０周年，北京曾指中美將舉辦系列紀念活動。但普萊斯表示

，有些周年美方會紀念，有些不會，目前亦無計劃就尼克遜訪華發表聲明，但不認為是忽視。

內地官媒《環球時報》發表社評指，華盛頓不應從尼克遜的外交遺產中倒退，認為今日美國

一些反華政客，沒有從歷史中汲取智慧，亦缺乏尼克遜對時代趨勢的洞察力和把握能力。他們將

中國作為主要戰略競爭對手，甚至假想敵進行全方位遏制，顯然對華認知出了嚴重偏差。

尼克遜１９７２年２月２１日前往中國，進行為期８天的歷史性訪問。同月２８日中美在上

海發表聯合公報，打破美國與中共２０多年來對抗關係，為兩國關係正常化鋪路。美國隨後於

１９７９年１月１日與中華民國斷交，並與中國正式建交。 （ｊｔ）

