【Ａ場震盪】戰火致亞洲市場暴跌，滬指收挫１﹒７％成交五個月高

《經濟通通訊社２４日專訊》俄羅斯決定在烏東頓巴斯地區進行特別軍事行動，烏克蘭總統

澤連斯基宣布全國戒嚴，全境將進入戰爭狀態。烏克蘭指控俄軍開始炮轟平民城市，俄國防部否

認有對烏克蘭城市發射導彈或火炮，但承認正使用精確制導武器摧毁烏克蘭的軍事設施和航空部

隊。有指俄羅斯軍隊已經登陸敖德薩，並有士兵越境進入烏克蘭城市哈爾科夫，美媒更指出俄軍

坦克及車隊於當地時間今晨近７時，經白俄羅斯進入烏克蘭。

中國方面仍就局勢謹慎表態，中國常駐聯合國代表張軍表示，相信和平解決烏克蘭問題的大

門沒有完全關上，中國駐烏克蘭使館發布公告提醒中國公民和中資企業注意安全，但沒有提及撤

僑。

亞洲市場遭遇大地震，Ａ股早段明確跌勢，午後跌幅快速放大，滬綜指一度直插至

３４００﹒２１點，跌幅達２﹒５％，尾盤跌幅有所收窄，全日收跌１﹒７％，報

３４２９﹒９６點。數字貨幣、知識產權、元宇宙等科技概念急跌，深成指全日挫２﹒２％，創

業板指挫２﹒１１％。

人民銀行連續第二日進行２０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，過去三日累計淨投

放額達４７００億元，市場恐慌下兩市全日成交１３６２７億元，按日大增３０﹒９％，是去年

９月２７日以來新高。



＊石油股井噴，軍工股瘋狂＊



俄羅斯發動戰爭，外界憂西方國家制裁升級，刺激布蘭特原油期貨價格拉升，逾７年來首次

突破每桶１００美元大關。Ａ場石油股坐火箭，兩桶油中石油（滬：６０１８５７）漲４﹒２％

，中石化（滬：６０００２８）升１﹒４％；其他股方面，恒泰艾普（深：３００１５７）、首

華燃氣（深：３００４８３）飆兩成漲停，通源石油（深：３００１６４）升１５﹒３％，中曼

石油（滬：６０３６１９）漲８﹒３％。

避險情緒暴升，拉動Ａ場黃金股走高，深中華Ａ（深：００００１７）、西部黃金

（滬：６０１０６９）、金貴銀業（深：００２７１６）、益民集團（滬：６００８２４）集體

漲停，中國黃金（滬：６００９１６）升８﹒７％，中金黃金（滬：６００４８９）升８％，山

東黃金（滬：６００５４７）抽高７﹒４％。

全球關注東歐情勢，有內地網民開始討論台海衝突可能性，軍工股瘋狂，新余國科

（深：３００７２２）飆１５﹒３％，晨曦航空（深：３００５８１）升１１﹒２％，新研股份

（深：３００１５９）升９﹒２％，中天火箭（深：００３００９）漲５﹒５％，中船防務

（滬：６００６８５）升３﹒９％。



＊四大行顯著跌，煤炭被管後挫＊



恐慌情緒引發金融股沽壓，保險股跌最多，國壽（滬：６０１６２８）挫３％，平保

（滬：６０１３１８）跌２﹒７％，新保（滬：６０１３３６）跌２﹒４％；四大行亦顯著移後

，中行（滬：６０１９８８）挫１﹒６％，建行（滬：６０１９３９）、工行

（滬：６０１３９８）跌１﹒５％，農行（滬：６０１２８８）跌１﹒３％。

國家發改委價格司副司長、一級巡視員彭紹宗表示，煤炭中長期交易價格是煤炭市場價格的

「壓艙石」，將確保中長期合同多簽、實簽，切實執行到位，強化儲備調節，有效平抑市場價格

波動。煤炭股幾近全跌，安源煤業（滬：６００３９７）挫４﹒４％，昊華能源

（滬：６０１１０１）跌４﹒３％，山西焦化（滬：６００７４０）走低４％，潞安環能

（滬：６０１６９９）挫３﹒１％，中煤能源（滬：６０１８９８）軟０﹒６％。（ｅｙ）







表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ４５２９﹒３２ －２﹒０３

上證綜合指數 ３４２９﹒９６ －１﹒７０ ５６９７﹒９４

深證綜合指數 ２２８２﹒４４ －２﹒３６ ７９２９﹒０５

上證Ｂ股指數 ２８５﹒９３ －１﹒０５ ２﹒１５

深證Ｂ股指數 １１４０﹒４４ －１﹒３８ ０﹒８０

上證１８０指數 ９５２２﹒２９ －１﹒８８

上證３８０指數 ６２６３﹒５５ －１﹒４１

深證成份指數 １３２５２﹒２４ －２﹒２０

中小創新指數 ２５７３﹒９０ －２﹒５５

深圳創業板指數 ２７８３﹒９０ －２﹒１１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

