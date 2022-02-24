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24/02/2022 14:05

【俄烏開戰】俄烏開戰恐爆能源危機，燃氣股續強，恒盛能源漲停

　　《經濟通通訊社２４日專訊》俄羅斯總統普京今日較早時間發表電視演說，稱決定在烏東頓
巴斯地區進行特別軍事行動，烏克蘭總統澤連斯基宣布全國戒嚴，全境將進入戰爭狀態。烏克蘭
指控俄軍開始炮轟平民城市，俄國防部否認有對烏克蘭城市發射導彈或火炮，但承認正使用精確
制導武器摧毁烏克蘭的軍事設施和航空部隊。據報俄羅斯軍隊已經登陸敖德薩，並有士兵越境進
入烏克蘭城市哈爾科夫。
　　由於俄烏衝突導致能源危機持續緊張，Ａ場燃氣股午後持續走強，恒盛能源
（滬：６０５５８０）、寧波能源（滬：６００９８２）漲停，水發燃氣（滬：６０３３１８）
漲７﹒１％，深圳燃氣（滬：６０１１３９）漲３﹒１％，天壕環境（深：３００３３２）升
２﹒４％。
　　美國總統拜登周三（２３日）宣布制裁俄羅斯的天然氣管道項目「北溪２號」，此工程之前
已被德國方面擱置，而歐盟則表示，若俄軍若進入烏克蘭地區，歐盟將對俄羅斯實施第二階段制
裁，包括禁止部分商品入口。
　　「北溪－２」是一條由俄羅斯經波羅的海海底到德國的天然氣管道，每年可向歐盟國家提供
５５０億立方米的天然氣。美國宣佈「北溪－２」項目制裁後，歐洲天然氣隨即?升暴漲１０％
。（ｊｔ）

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