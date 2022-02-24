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24/02/2022 09:24

【人行操作】人行續放水１９００億，２０００億逆回購利率持平

　　《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，為維護月末流動性平穩，今日繼續加大逆回購
力道，進行２０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平為２﹒１％。
　　公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日淨投放１９００億元。（ｃａ）

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