【重拳監管】財新：用戶年收８０萬季度交易兩千筆，應轉經營碼

《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行此前發出一份重要通知，規範個人收款二維碼管理，

原定要求商戶用電子支付Ａｐｐ收款要申請經營收款碼，引發查稅猜想，外界出現較大反對聲音

。就在新規生效前不到兩星期，當局態度有所退讓，中國支付清算協會公告稱用戶可自由選擇使

用「個人經營收款碼」，微信支付及支付寶強調原有個人收款碼仍然可繼續使用。

據《財新》引述業界人士意見指，強制執行改自願，說明政策有所折衷，但最後執行效果如

何仍在博弈中。報道又指出，中國支付清算協會或將採用窗口指導的方式，敦促支付機構落實文

件精神。

微信支付和支付寶都表示，會在３月１日之後「邀請」部分用戶轉用經營收款碼，外界關注

具備哪些收款特徵的用戶會被「邀請」。報道引述業界人士指，經過業界調研和討論後，暫決定

季度交易達２０００筆、且年收款超過８０萬元的個人收款碼，原則上要轉經營碼。

另外，新規還要求禁止個人收款碼被用作遠程收款，被指是方便當局對網購行業查稅的舉措

，但有些用戶遠程收款並無牟利性質，例如老師向家長收書簿費、朋友之間吃飯「夾錢」，這些

行為有可能會被納入監管，報道引述業界人士指，當局允許支付機構實行白名單管理。（ｅｙ）



