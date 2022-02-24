【內房困局】招商蛇口去年減值準備高至４４億，全年少賺逾１５％

《經濟通通訊社２４日專訊》內地千億房企招商蛇口（深：００１９７９）昨日（２３日）

發布業績快報，２０２１年公司實現營業總收入１６０６﹒４３億元（人民幣．下同），同比增

長２３﹒９％；同期實現歸母淨利潤１０３﹒７２億元，同比下滑１５﹒３５％。值得關注的是

，期內公司對存貨、投資性物業、長期股權投資計提資產減值準備及對重大風險類別應收款項計

提信用減值準備高達４３﹒７２億元，減少公司２０２１年度歸屬於上市公司股東的淨利潤

３４﹒５６億元。

其中，存貨跌價準備方面，主要由於部分房地產項目銷售價格未達預期，因此錄得提存貨跌

價準備１７﹒１９億元。投資性房地產減值準備方面，報告期末，公司估計存在減值跡象的投資

性房地產的可收回金額，按其低於賬面價值的差額計提資產減值準備，共計提投資性房地產減值

準備７﹒７９億元。長期股權投資減值準備方面，報告期末，公司對經營低於預期，且未有改善

跡象的長期股權投資判斷其存在減值跡象，計提長期股權投資減值８﹒９３億元。

對於業績下滑的主要原因，除上述減值準備得因素，招商蛇口承認，受市場下行影響，房地

產業務結轉毛利率同比有所下降；公司轉讓子公司產生投資收益同比減少２４﹒４５億元，由此

形成的歸屬於上市公司股東的淨利潤同比減少２０﹒４９億元。

從今年情況來看，在房地產市場下行背景下，公司銷售情況仍未阻止下滑趨勢。２０２２年

１月銷售及近期購得土地使用權情況簡報顯示，１月公司實現簽約銷售面積７０﹒５６萬平方米

，同比減少２７﹒６６％；實現簽約銷售金額１５１﹒４７億元，同比減少３８﹒４７％。

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