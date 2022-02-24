  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/02/2022 08:25

《法證攻防－林恩》平台企業前景如何？

　　《法證攻防》２月１８日國家發展改革委等部門聯合印發《關於促進服務業領域困難行業恢
復發展的若干政策》的通知。對餐飲業紓困扶持措施中提及，“引導外賣等互聯網平台企業進一
步下調餐飲業商戶服務收費標準，降低相關餐飲企業經驗成本”等措施。美團上周五（１８日）
股價一度急挫１７﹒６％至１８２元。股價連跌三日，周二（２２日）刷新５２周新低
１６６﹒８元，三日累計跌超過兩成。２月２３日，《經濟日報》刊文《大平台小商戶應同舟共
濟》，指出有關措施只是４３項紓困措施中的一條，政策初衷不是要針對平台經濟，不意味著平
台企業前景堪憂。美團（０３６９０）周三（２３日）低位回升３％，收報１７６﹒６元。
　　阿里巴巴（０９９８８）將於２月２４日公布截至２０２１年１２月３１日止第三季業績。
根據國家統計局數據，２０２１年全年度，全國網上零售額同比增長１４﹒１％，全國實物商品
網上零售額同比增長１２％。然後如果以公布的絕對值計算第四季度情況，可以得出２０２１年
第四季度全國網上零售額同比增長只有４％，而全國實物商品網上零售額同比增長約６％。阿里
股價過去３個月多次下試１１０元水平，周三升０﹒９％，收報１１２﹒４元。
　　匯豐（００００５）周二公布業績，匯豐２０２１年全年經調整除稅前利潤為２１９億美元
，上升７９％。２０２１年經調整收入下跌３％，降至５０１億美元。列帳基準預期信貸損失錄
得撥回淨額９億美元，２０２０年則提撥了８８億美元。匯豐計劃２０２１年第二次股息每股派
息０﹒１８美元，除淨日為２０２２年３月１０日。匯豐周二公布業績後，午後開市跌幅擴大。
翌日回升２﹒９％，收報５８﹒１元。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話23/02/2022
【預算迴響】中原工商舖：立法禁止業主追討欠租租戶　破壞合約精神
中國故事23/02/2022
《神州經脈》人行加碼放水　A場興奮成交返萬億　人幣創近四年高
財經熱話23/02/2022
【預算案】一文看清預算案重點　派萬元消費券逾540億支援抗疫
財經熱話23/02/2022
銀娛虧轉盈兼派特息股價造好　聯想未獲大行祝福績後下挫
財經熱話23/02/2022
【預算迴響】經絡：放寬高成數按揭上限　料促進換樓及樓市交投
FOCUS23/02/2022
【FOCUS】逆周期措施擴至1700億　基層卻難「貧者多助」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金