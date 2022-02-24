《法證攻防－林恩》平台企業前景如何？

《法證攻防》２月１８日國家發展改革委等部門聯合印發《關於促進服務業領域困難行業恢

復發展的若干政策》的通知。對餐飲業紓困扶持措施中提及，“引導外賣等互聯網平台企業進一

步下調餐飲業商戶服務收費標準，降低相關餐飲企業經驗成本”等措施。美團上周五（１８日）

股價一度急挫１７﹒６％至１８２元。股價連跌三日，周二（２２日）刷新５２周新低

１６６﹒８元，三日累計跌超過兩成。２月２３日，《經濟日報》刊文《大平台小商戶應同舟共

濟》，指出有關措施只是４３項紓困措施中的一條，政策初衷不是要針對平台經濟，不意味著平

台企業前景堪憂。美團（０３６９０）周三（２３日）低位回升３％，收報１７６﹒６元。

阿里巴巴（０９９８８）將於２月２４日公布截至２０２１年１２月３１日止第三季業績。

根據國家統計局數據，２０２１年全年度，全國網上零售額同比增長１４﹒１％，全國實物商品

網上零售額同比增長１２％。然後如果以公布的絕對值計算第四季度情況，可以得出２０２１年

第四季度全國網上零售額同比增長只有４％，而全國實物商品網上零售額同比增長約６％。阿里

股價過去３個月多次下試１１０元水平，周三升０﹒９％，收報１１２﹒４元。

匯豐（００００５）周二公布業績，匯豐２０２１年全年經調整除稅前利潤為２１９億美元

，上升７９％。２０２１年經調整收入下跌３％，降至５０１億美元。列帳基準預期信貸損失錄

得撥回淨額９億美元，２０２０年則提撥了８８億美元。匯豐計劃２０２１年第二次股息每股派

息０﹒１８美元，除淨日為２０２２年３月１０日。匯豐周二公布業績後，午後開市跌幅擴大。

翌日回升２﹒９％，收報５８﹒１元。



《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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