《陸言堂－陳永陸》烏克蘭局勢左右大市，慎防美科技股大調整

《陸言堂》受到烏克蘭局勢不穩的影響，加上市場傳出包括中國銀保監在內的多個監管部委

，近期要求其管轄機構，當中包括大型國企及金融機構，呈報截至上月底以來與阿里旗下螞蟻集

團及其關連方業務合作詳情，進行全面摸底，市場擔心內地再度收緊科網股的監管，拖累恒指今

早（２２日）大幅下跌，並且失守一月底２３５００點的支持。



相對而言，對港股影響較大的因素，應該是烏克蘭局勢不穩，因為油價無可避免持續處於高

位，同時物價亦因此無可避免地持續高企，而歐美央行的貨幣政策難免會受到左右，從而令全球

股票市場的流動性受到影響，所以高估值的科技股會有被拋售的壓力，雖然在香港掛牌的一眾科

技股估值不高，在去年的調整已經足夠，但如果短期美國納斯達克指數再出現較大的調整，一眾

中資科技股亦可能會受到短暫的拖累，並影響恒指短期的走勢，投資者需要留意。



雖然港股近日走勢轉弱，不過有個別股份表現不錯，其中從事５Ｇ（通信設備及專網解決方

案）、信創ＩＴ（終端產品及行業解決方案）、物聯網（產品及解決方案）的艾伯科技

（２７０８）便是其中之一。



艾伯科技近日表現強勢，除了因為業務迎合國家發展大方向，受惠於利好政策支持，各項產

品和服務的需求顯著上升之外，根據公司最新的披露權益，主要股東熊少明先生再次增持公司股

份，亦應該是其中一個主要原因。今次熊少明增持艾伯科技，是源於主席兼控股股東黎子明全資

擁有的益明，於本月１６日及昨日分別向獨立第三方合計出售２０００萬股，不過這並不代表主

席減持艾伯科技，因為黎子明在早前已行使購股權，加上益明因符合第二個收益目標而獲該集團

於本月１８日發行１０００萬股，所以黎子明早前其實合共增持３０００萬股，所以就算黎子明

出售股份藉此引入資源型策略投資者及財務投資者，以優化股東結構，不過黎少明的持股實質上

沒有太大變化。



而且，熊少明的投資眼光非常好，去年以２４億美元財富位列《２０２１福布斯全球富豪榜

》第１２９９位，主因是投資思摩爾（０６９６９）為他帶來豐厚的利潤，如今熊少明於

２０２１年入股艾伯科技後，再度增持，反映他相當看好公司的業務和發展前景。



事實上，艾伯科技的信創ＩＴ業務於今年初與廣西鴻盈達電子科技有限公司簽訂購銷合同，

廣西鴻盈達電子以總價人民幣５１８０﹒５萬元購買艾伯科技的純國產化筆記本電腦、一體機電

腦及迷你主機電腦，反映出集團正式邁入萬億級別的中國信創產業市場，同時在國產化替代的剛

性需求刺激下，相信艾伯科技將會步入盈利的收成期，前景值得看好。《獨立股評人 陳永陸》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

